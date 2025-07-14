Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали
У першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
За їхніми даними, на Донеччині народилося 374 немовляти, на Сумщині – 1 694, на Чернігівщині – 1 712 народження, на Полтавщині – 2 791.
Фахівці кажуть: новоспечені батьки називали своїх дітей різноманітно – від традиційних варіантів до рідковживаних.
Так, серед найпоширеніших: Валерія, Варвара, Софія, Анна, Вікторія, Поліна, Вероніка, Злата, Олександра, Денис, Максим, Марк, Артем, Богдан, Назар, Тимофій, Ярослав, Макар.
Серед незвичних: Белла, Дахміна, Каміла, Моніка, Арета, Божена, Айлін, Аврора, Мадінахон, Сафіна, Філіппія, Авігея, Елуна, Кателея, Мадонна, Шарлота, Матрона, Власта, Дзвенислава, Касандра, Севда, Юстина, Космос, Маркус, Рубен, Авенір, Еней, Маркіян, Олесь, Ратибор, Саян, Шнеор, Ісай, Рувім, Кімран, Авель, Давлат, Клемент, Містафа, Ділан, Нітай, Аарон.
«Таке різнобарв’я ще раз підтверджує: кожна українська родина – окрема історія, в якій ім’я дитини стає першим реченням майбутнього», – зазначили у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.".