Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали

Суспільство 14:40   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

У першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

За їхніми даними, на Донеччині народилося 374 немовляти, на Сумщині – 1 694, на Чернігівщині – 1 712 народження, на Полтавщині – 2 791.

Фахівці кажуть: новоспечені батьки називали своїх дітей різноманітно – від традиційних варіантів до рідковживаних.

Так, серед найпоширеніших: Валерія, Варвара, Софія, Анна, Вікторія, Поліна, Вероніка, Злата, Олександра, Денис, Максим, Марк, Артем, Богдан, Назар, Тимофій, Ярослав, Макар.

Серед незвичних: Белла, Дахміна, Каміла, Моніка, Арета, Божена, Айлін, Аврора, Мадінахон, Сафіна, Філіппія, Авігея, Елуна, Кателея, Мадонна, Шарлота, Матрона, Власта, Дзвенислава, Касандра, Севда, Юстина, Космос, Маркус, Рубен, Авенір, Еней, Маркіян, Олесь, Ратибор, Саян, Шнеор, Ісай, Рувім, Кімран, Авель, Давлат, Клемент, Містафа, Ділан, Нітай, Аарон.

«Таке різнобарв’я ще раз підтверджує: кожна українська родина – окрема історія, в якій ім’я дитини стає першим реченням майбутнього», – зазначили у відомстві.

Читайте також: На найвищій точці Альп розвивається прапор України: його встановив харків’янин

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де у Харкові досі немає світла після бурі та коли усіх заживлять – Терехов
Де у Харкові досі немає світла після бурі та коли усіх заживлять – Терехов
14.07.2025, 15:23
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, пошкоджена зупинка транспорту – Терехов
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, пошкоджена зупинка транспорту – Терехов
14.07.2025, 14:59
Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали
Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали
14.07.2025, 14:40
П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото)
П’яний водій врізався у дерево в Харкові вночі (фото)
14.07.2025, 13:48
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина
14.07.2025, 12:53
Новини Харкова – головне за 14 липня: удари по місту, БпЛА атакували Златопіль
Новини Харкова – головне за 14 липня: удари по місту, БпЛА атакували Златопіль
14.07.2025, 14:25

Новини за темою:

15:18
Тимофій, Кіра, Аяз та Айша: як на Харківщині називали дітей у 2024-му
08:22
За пів року на Харківщині народилися 3800 дітей: як їх називали
11:23
Терехов запустив голосування за імена для ягуарів, що народилися в Харкові
15:23
Двоє ягуарів народилося у Харківському зоопарку: Терехов пропонує обрати імена

Ви читали новину: «Понад 3,5 тисячі дітей народилося на Харківщині з початку року: як їх назвали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Про це повідомило Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.".