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Более 3,5 тысяч детей родилось на Харьковщине с начала года: как их назвали

Общество 14:40   14.07.2025
Виктория Яковенко
Более 3,5 тысяч детей родилось на Харьковщине с начала года: как их назвали Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

В первой половине 2025 года в Харьковской области зарегистрировано 3518 новорожденных. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

По их данным, в Донецкой области родилось 374 младенца, на Сумщине – 1 694, на Черниговщине – 1 712 рождения, на Полтавщине – 2 791.

Специалисты говорят: новоиспеченные родители называли своих детей разнообразно – от традиционных вариантов до редкостных.

Среди самых распространенных: Валерия, Варвара, София, Анна, Виктория, Полина, Вероника, Злата, Александра, Денис, Максим, Марк, Артем, Богдан, Назар, Тимофей, Ярослав, Макар.

Среди необычных: Белла, Дахмина, Камила, Моника, Арета, Божена, Айлин, Аврора, Мадинахон, Сафина, Филиппия, Авигея, Элуна, Кателея, Мадонна, Шарлотта, Матрона, Власта, Дзвенислава, Кассандра, Севда, Юстина, Косвен, Маркиан, Олесь, Ратибор, Саян, Шнеор, Исай, Рувим, Кимран, Авель, Давлат, Клемент, Мистафа, Дилан, Нитай, Аарон.

«Такая разноцветность еще раз подтверждает: каждая украинская семья – отдельная история, в которой имя ребенка становится первым предложением будущего», — отметили в ведомстве.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первой половине 2025 года в Харьковской области зарегистрировано 3518 новорожденных. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.".