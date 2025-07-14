Более 3,5 тысяч детей родилось на Харьковщине с начала года: как их назвали

В первой половине 2025 года в Харьковской области зарегистрировано 3518 новорожденных. Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

По их данным, в Донецкой области родилось 374 младенца, на Сумщине – 1 694, на Черниговщине – 1 712 рождения, на Полтавщине – 2 791.

Специалисты говорят: новоиспеченные родители называли своих детей разнообразно – от традиционных вариантов до редкостных.

Среди самых распространенных: Валерия, Варвара, София, Анна, Виктория, Полина, Вероника, Злата, Александра, Денис, Максим, Марк, Артем, Богдан, Назар, Тимофей, Ярослав, Макар.

Среди необычных: Белла, Дахмина, Камила, Моника, Арета, Божена, Айлин, Аврора, Мадинахон, Сафина, Филиппия, Авигея, Элуна, Кателея, Мадонна, Шарлотта, Матрона, Власта, Дзвенислава, Кассандра, Севда, Юстина, Косвен, Маркиан, Олесь, Ратибор, Саян, Шнеор, Исай, Рувим, Кимран, Авель, Давлат, Клемент, Мистафа, Дилан, Нитай, Аарон.

«Такая разноцветность еще раз подтверждает: каждая украинская семья – отдельная история, в которой имя ребенка становится первым предложением будущего», — отметили в ведомстве.