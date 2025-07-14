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На наивысшей точке Альп развивается флаг Украины: его установил харьковчанин

Мир 10:55   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На наивысшей точке Альп развивается флаг Украины: его установил харьковчанин Фото: ХГС

О том, что харьковчанин Игорь Еварницкий поднялся на гору Монблан, передают в пресс-службе мэрии.

«Еварницкий является руководителем секции скалолазания ХАИ и старшим преподавателем кафедры физического воспитания, спорта и реабилитации. Там добавили, что маршрут был сложным, а условия были экстремальными», – отметили в горсовете.

После того как харьковчанин покорил Монблан (4806 м.), мужчина установил флаг Украины, а также ХАИ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что харьковчанин Игорь Еварницкий поднялся на гору Монблан, передают в пресс-службе мэрии.".