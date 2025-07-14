На наивысшей точке Альп развивается флаг Украины: его установил харьковчанин

О том, что харьковчанин Игорь Еварницкий поднялся на гору Монблан, передают в пресс-службе мэрии.

«Еварницкий является руководителем секции скалолазания ХАИ и старшим преподавателем кафедры физического воспитания, спорта и реабилитации. Там добавили, что маршрут был сложным, а условия были экстремальными», – отметили в горсовете.

После того как харьковчанин покорил Монблан (4806 м.), мужчина установил флаг Украины, а также ХАИ.