На наивысшей точке Альп развивается флаг Украины: его установил харьковчанин
Фото: ХГС
О том, что харьковчанин Игорь Еварницкий поднялся на гору Монблан, передают в пресс-службе мэрии.
«Еварницкий является руководителем секции скалолазания ХАИ и старшим преподавателем кафедры физического воспитания, спорта и реабилитации. Там добавили, что маршрут был сложным, а условия были экстремальными», – отметили в горсовете.
После того как харьковчанин покорил Монблан (4806 м.), мужчина установил флаг Украины, а также ХАИ.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: флаг, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что харьковчанин Игорь Еварницкий поднялся на гору Монблан, передают в пресс-службе мэрии.".