На найвищій точці Альп розвивається прапор України: його встановив харків’янин
Про те, що харків’янин Ігор Єварницький піднявся на гору Монблан, передають у пресслужбі мерії.
“Єварницький є керівником секції скелелазіння ХАІ та старшим викладачем кафедри фізичного виховання, спорту та реабілітації. Там додали, що маршрут був складним, а умови екстремальними”, – зазначили у міськраді.
Після того, як харків’янин підкорив Монблан (4806 м.), чоловік встановив прапор України, а також ХАІ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що харків’янин Ігор Єварницький піднявся на гору Монблан, передають у пресслужбі мерії.".