На найвищій точці Альп розвивається прапор України: його встановив харків’янин

Про те, що харків’янин Ігор Єварницький піднявся на гору Монблан, передають у пресслужбі мерії.

“Єварницький є керівником секції скелелазіння ХАІ та старшим викладачем кафедри фізичного виховання, спорту та реабілітації. Там додали, що маршрут був складним, а умови екстремальними”, – зазначили у міськраді.

Після того, як харків’янин підкорив Монблан (4806 м.), чоловік встановив прапор України, а також ХАІ.