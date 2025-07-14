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На найвищій точці Альп розвивається прапор України: його встановив харків’янин

Світ 10:55   14.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На найвищій точці Альп розвивається прапор України: його встановив харків’янин

Про те, що харків’янин Ігор Єварницький піднявся на гору Монблан, передають у пресслужбі мерії.

“Єварницький є керівником секції скелелазіння ХАІ та старшим викладачем кафедри фізичного виховання, спорту та реабілітації. Там додали, що маршрут був складним, а умови екстремальними”, – зазначили у міськраді.

Після того, як харків’янин підкорив Монблан (4806 м.), чоловік встановив прапор України, а також ХАІ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що харків’янин Ігор Єварницький піднявся на гору Монблан, передають у пресслужбі мерії.".