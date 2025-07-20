На одного новорожденного приходится пятеро умерших на Харьковщине

3518 детей родились в Харьковской области в первом полугодии, тогда как умерли за этот же период 17694 человека.

Харьковщина — в тройке антилидеров по количеству умерших, больше только на Днепропетровщине (27120 смертей) и в Киеве (18114 смертей), сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Минюста.

В Украине в первом полугодии было 86795 новорожденных и 249002 умерших. То есть на одного малыша приходится трое умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних пяти лет. Население страны уменьшается более чем на 300 тысяч ежегодно.



Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Традиционно на свет появляется больше мальчиков — 51%.

«86795 младенцев родилось за полгода. Можно отметить, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь это почти столько же, как за соответствующий период прошлого года. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87655 маленьких граждан. Впрочем, в целом тренд неутешительный: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016, в среднем, в месяц рождалось 32 тысяч младенцев, то в этом году — только 14 тысяч», — констатировали аналитики.

В семи регионах, несмотря на войну, наблюдается небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина — +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%.