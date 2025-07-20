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На одного новорожденного приходится пятеро умерших на Харьковщине

Общество 09:51   20.07.2025
Елена Нагорная
На одного новорожденного приходится пятеро умерших на Харьковщине

3518 детей родились в Харьковской области в первом полугодии, тогда как умерли за этот же период 17694 человека.

Харьковщина — в тройке антилидеров по количеству умерших, больше только на Днепропетровщине (27120 смертей) и в Киеве (18114 смертей), сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Минюста.

В Украине в первом полугодии было 86795 новорожденных и 249002 умерших. То есть на одного малыша приходится трое умерших, и эта ситуация неизменна в течение последних пяти лет. Население страны уменьшается более чем на 300 тысяч ежегодно.


Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Традиционно на свет появляется больше мальчиков — 51%.

«86795 младенцев родилось за полгода. Можно отметить, что рождаемость в войну стабилизировалась — ведь это почти столько же, как за соответствующий период прошлого года. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87655 маленьких граждан. Впрочем, в целом тренд неутешительный: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016, в среднем, в месяц рождалось 32 тысяч младенцев, то в этом году — только 14 тысяч», — констатировали аналитики.

В семи регионах, несмотря на войну, наблюдается небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина — +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%.

Читайте также: Более 3,5 тысячи детей родилось на Харьковщине с начала года: как их назвали

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 09:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3518 детей родились в Харьковской области в первом полугодии, тогда как умерли за этот же период 17694 человека.".