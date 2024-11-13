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Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы

Общество 15:21   13.11.2024
Виктория Яковенко
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы

С 11 ноября Первомайская городская территориальная громада теперь называется Златопольская. Об этом в Telegram сообщил глава ТГ Николай Бакшеева.

«А Первомайский городской совет — на Златопольский городской совет соответственно, о чем свидетельствуют записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», — отметил Бакшеев.

Он добавил, что теперь всем предприятиям, организациям и юридическим лицам, зарегистрированным в громаде, необходимо внести соответствующие изменения в свои уставные документы.

«Касательно жителей громады – изменения названий никоим образом вас не коснутся. Все изменения будут проходить в автоматическом режиме в случаях ваших обращений в органы власти или их структурные подразделения при необходимости», — уточнил глава громады.

Читайте также: Новый герб Златопольской громады могут создать ее жители: как принять участие

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11 ноября Первомайская городская территориальная громада теперь называется Златопольская. Об этом в Telegram сообщил глава ТГ Николай Бакшеева.".