Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи

З 11 листопада Первомайська міська територіальна громада тепер має назву Златопільська. Про це в мережі «Телеграм» повідомив голова ТГ Микола Бакшеєва.

«А Первомайську міську раду – на Златопільську міську раду відповідно, про що свідчать записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», – зазначив Бакшеєв.

Він додав, що тепер всім підприємствам, організаціям та юридичним особам, які зареєстровані в громаді, необхідно внести відповідні зміни в свої статутні документи.

«Щодо пересічних мешканців громади – зміни назв ніяким чином вас не торкнуться. Всі зміни будуть проходити в автоматичному режимі у випадках ваших звернень до органів влади, або їх структурних підрозділів за потреби», – уточнив голова громади.