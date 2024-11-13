Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи
З 11 листопада Первомайська міська територіальна громада тепер має назву Златопільська. Про це в мережі «Телеграм» повідомив голова ТГ Микола Бакшеєва.
«А Первомайську міську раду – на Златопільську міську раду відповідно, про що свідчать записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», – зазначив Бакшеєв.
Він додав, що тепер всім підприємствам, організаціям та юридичним особам, які зареєстровані в громаді, необхідно внести відповідні зміни в свої статутні документи.
«Щодо пересічних мешканців громади – зміни назв ніяким чином вас не торкнуться. Всі зміни будуть проходити в автоматичному режимі у випадках ваших звернень до органів влади, або їх структурних підрозділів за потреби», – уточнив голова громади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, документы, Златопольская, название, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11 листопада Первомайська міська територіальна громада тепер має назву Златопільська. Про це в мережі «Телеграм» повідомив голова ТГ Микола Бакшеєва.".