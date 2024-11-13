Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи

Суспільство 15:21   13.11.2024
Вікторія Яковенко
Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи

З 11 листопада Первомайська міська територіальна громада тепер має назву Златопільська. Про це в мережі «Телеграм» повідомив голова ТГ Микола Бакшеєва.

«А Первомайську міську раду – на Златопільську міську раду відповідно, про що свідчать записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», – зазначив Бакшеєв.

Він додав, що тепер всім підприємствам, організаціям та юридичним особам, які зареєстровані в громаді, необхідно внести відповідні зміни в свої статутні документи.

«Щодо пересічних мешканців громади – зміни назв ніяким чином вас не торкнуться. Всі зміни будуть проходити в автоматичному режимі у випадках ваших звернень до органів влади, або їх структурних підрозділів за потреби», – уточнив голова громади.

Читайте також: Новий герб Златопільської громади можуть створити її мешканці: як взяти участь

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині
«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині
13.11.2024, 16:37
Харків другий день атакують БпЛА «Молния-1»: наслідки (фото, відео)
Харків другий день атакують БпЛА «Молния-1»: наслідки (фото, відео)
13.11.2024, 16:13
Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи
Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи
13.11.2024, 15:21
Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники
Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники
13.11.2024, 14:37
Новини Харкова — головне за 13.11: удари БпЛА “Молния-1”, йде циклон
Новини Харкова — головне за 13.11: удари БпЛА “Молния-1”, йде циклон
13.11.2024, 16:08
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
13.11.2024, 07:24

Новини за темою:

14:13
«Обстріли не припиняються»: Куп’янська громада залишилась без дітей
12:09
Де нагріються батареї у будинках 1 листопада на Харківщині: розпорядження
12:05
Чотири КАБи вдарили вранці по Харківщині: де впали авіабомби (фото)
14:38
Увімкнути опалення 16 жовтня збирається громада на Харківщині (документ)
12:07
Вибух чули вранці на Харківщині: що сталося

Ви читали новину: «Громаду Харківщини офіційно перейменували: кому потрібно змінювати документи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11 листопада Первомайська міська територіальна громада тепер має назву Златопільська. Про це в мережі «Телеграм» повідомив голова ТГ Микола Бакшеєва.".