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Харьковчанин «похоронил» жену на бумагах, чтобы уехать за границу: подробности

Общество 13:17   09.05.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанин «похоронил» жену на бумагах, чтобы уехать за границу: подробности Фото: ГПСУ

Пограничники задержали 44-летнего харьковчанина, пытавшегося выехать в Венгрию по поддельному свидетельству о смерти жены.

Как сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, для пересечения границы 44-летний харьковчанин выбрал пункт пропуска «Лужанка», куда прибыл вместе со своей 16-летней дочерью.

«Как основание для выезда за границу во время действия военного положения мужчина предоставил на паспортный контроль свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти», — рассказали пограничники.

Однако во время проверки документов, пограничники выяснили, что документы сфальсифицированы. К тому же, в ходе собеседования с «вдовцом» было установлено, что его жена жива и находится за рубежом. Сотрудники ГПСУ обратились в полицию.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники задержали 44-летнего харьковчанина, пытавшегося выехать в Венгрию по поддельному свидетельству о смерти жены.".