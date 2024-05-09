Харьковчанин «похоронил» жену на бумагах, чтобы уехать за границу: подробности
Пограничники задержали 44-летнего харьковчанина, пытавшегося выехать в Венгрию по поддельному свидетельству о смерти жены.
Как сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, для пересечения границы 44-летний харьковчанин выбрал пункт пропуска «Лужанка», куда прибыл вместе со своей 16-летней дочерью.
«Как основание для выезда за границу во время действия военного положения мужчина предоставил на паспортный контроль свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти», — рассказали пограничники.
Однако во время проверки документов, пограничники выяснили, что документы сфальсифицированы. К тому же, в ходе собеседования с «вдовцом» было установлено, что его жена жива и находится за рубежом. Сотрудники ГПСУ обратились в полицию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, граница, документы, жена, пограничники, похоронил, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники задержали 44-летнего харьковчанина, пытавшегося выехать в Венгрию по поддельному свидетельству о смерти жены.".