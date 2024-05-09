Харьковчанин «похоронил» жену на бумагах, чтобы уехать за границу: подробности

Пограничники задержали 44-летнего харьковчанина, пытавшегося выехать в Венгрию по поддельному свидетельству о смерти жены.

Как сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, для пересечения границы 44-летний харьковчанин выбрал пункт пропуска «Лужанка», куда прибыл вместе со своей 16-летней дочерью.

«Как основание для выезда за границу во время действия военного положения мужчина предоставил на паспортный контроль свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти», — рассказали пограничники.

Однако во время проверки документов, пограничники выяснили, что документы сфальсифицированы. К тому же, в ходе собеседования с «вдовцом» было установлено, что его жена жива и находится за рубежом. Сотрудники ГПСУ обратились в полицию.