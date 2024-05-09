«Поховав» дружину на паперах, щоб виїхати за кордон: викрили харків’янина

Прикордонники затримали 44-річного харків’янина, який намагався виїхати до Угорщини за підробленим свідоцтвом про смерть дружини.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ, для перетину кордону 44-річний харків’янин обрав пункт пропуску «Лужанка», куди прибув разом зі своєю 16-річною донькою.

«Як підставу для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік надав на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті», – розповіли прикордонники.

Однак під час перевірки документів, прикордонники з’ясували, що документи – сфальсифіковані. До того ж у ході співбесіди з «вдівцем» було встановлено, що його дружина жива та наразі перебуває за кордоном. Працівники ДПСУ звернулися до поліції.