Харьковщина остается в топ-5 регионов по количеству штрафов ТЦК — инфографика

3349 производства из-за неуплаченных штрафов от ТЦК и СП открыли с начала года в Харьковской области. Это пятое место после Киева (7163), Сумской (4251), Одесской (3995) и Днепропетровской (3846) областей.

Согласно аналитике на сайте «Опендатабот», всего по Украине открыли более 47 тысяч производств, треть из которых уже завершена. В месяц ТЦК заводят около 4,5 тысячи дел, однако июль стал рекордным — более 7,5 тысячи производств. Львиная доля июльских штрафов пришлась на столицу: 26% или почти 2 тысячи производств.

Самые низкие показатели по открытым производствам фиксируют на западе и в зоне активных боевых действий: Львовщина — 626, Ровенщина — 464, Ивано-Франковская область — 315, Херсонщина — 137, Луганщина — 11 случаев.

Подавляющее большинство оштрафованных — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет (80% случаев), тогда как на женщин приходится 98 случаев — это лишь 0,2% от общего количества. Рекордсменом по активности стал Сумской городской ТЦК, открыв по девять производств против двоих мужчин, а также восемь производств против другого мужчины. Сейчас это самое большое количество штрафов на одного человека по стране.

В июне «Опендатабот» сообщал, что в Харьковской области с начала года открыли 2151 производство из-за неуплаченных штрафов от ТЦК и СП.

