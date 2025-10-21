Live
Харківщина лишається у п’ятірці регіонів за кількістю штрафів ТЦК: інфографіка

Суспільство 19:42   21.10.2025
Олена Нагорна
Харківщина лишається у п’ятірці регіонів за кількістю штрафів ТЦК: інфографіка Інфографіка ресурсу “Опендатабот”

3349 проваджень через несплачені штрафи від ТЦК та СП відкрили з початку року в Харківській області. Це п’яте місце після Києва (7163), Сумської (4251), Одеської (3995) та Дніпропетровської (3846) областей.

Згідно з аналітикою на сайті “Опендатабот”, загалом по Україні відкрили понад 47 тисяч проваджень, третина з яких вже завершена. За місяць ТЦК заводять близько 4,5 тисячі справ, проте липень став рекордним — понад 7,5 тисячі. Левова частка липневих штрафів припала на столицю: 26% або майже 2 тисячі проваджень.

Найнижчі показники з відкритих справ фіксують на заході та у зоні активних бойових дій. Це Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, Луганщина — 11.

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це лише 0,2% від загальної кількості. Рекордсменом за активністю став Сумський міський ТЦК, відкривши по дев’ять проваджень проти двох чоловіків, а також вісім проваджень проти іншого чоловіка. Наразі це найбільша кількість штрафів на одну людину по країні.

У червні “Опендатабот” повідомляв, що у Харківській області з початку року відкрили 2151 провадження через несплачені штрафи від ТЦК та СП.

Автор: Олена Нагорна
