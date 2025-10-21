Ухилянта з Харкова «посадили» на три роки
Три роки за ґратами проведе 42-річний харків’янин, який намагався уникнути мобілізації.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
«Жодних скарг на стан здоров’я він не подавав, висновки медичного огляду не оскаржував», – зазначили правоохоронці.
Потім він отримав повістку про виклик до ТЦК та СП, однак харків’янин проігнорував її, додали в прокуратурі.
«Працівниками ТЦК було складено відповідний акт про неявку без поважних причин», – заявили правоохоронці.
У суді чоловік повністю визнав свою вину.
Суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).
Читайте також: Аварія на Клочківській: водія Range Rover повезли у лікарню (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, приговор, ухилянт, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ухилянта з Харкова «посадили» на три роки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 16:49;