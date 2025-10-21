Ухилянта з Харкова «посадили» на три роки

Три роки за ґратами проведе 42-річний харків’янин, який намагався уникнути мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

«Жодних скарг на стан здоров’я він не подавав, висновки медичного огляду не оскаржував», – зазначили правоохоронці.

Потім він отримав повістку про виклик до ТЦК та СП, однак харків’янин проігнорував її, додали в прокуратурі.

«Працівниками ТЦК було складено відповідний акт про неявку без поважних причин», – заявили правоохоронці.

У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Суд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).