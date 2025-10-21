Аварія на Клочківській: водія Range Rover повезли у лікарню (фото, відео)

ДТП сталася на вулиці Клочківській у Харкові сьогодні, 21 жовтня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що 60-річний водій автомобіля Range Rover не надав перевагу іншим учасникам дорожнього руху та проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У результаті сталося зіткнення з автомобілем Renault, за кермом якого перебував 65-річний чоловік», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії водій Range Rover отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували, зазначили у поліції.

Правоохоронці готуються внести відомості до ЄРДР.

Відео: телеграм-канал «ХС Харків»

Нагадаємо, 19 жовтня аварія сталася на проспекті Незалежності. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій BMW наїхав на стелу пам’ятника. Внаслідок ДТП травми отримали четверо пасажирів авто віком від 24 до 27 років.