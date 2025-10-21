Попередньо, РФ вдарила вночі по Харкову УМПБ-5: деталі від прокуратури

За попередніми даними правоохоронців, армія РФ атакувала обласний центр вночі УМПБ-5. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері «Суспільне. Харків» уточнила, що бомб були більше ніж чотири.

«Але більш детально і більш правильно ми зможемо сказати тільки після проведення необхідних експертиз. Дальність пуску набагато більша, ніж у ФАБів та КАБів. Вказаний тип боєприпасу був застосований і раніше по місту. Це було 24 липня по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Коли УМПБ-5 влучив біля багатоповерхових житлових будинків», – зазначила Чиріна.

Вона заявила, що по Харкову росіяни часто б’ють КАБами.

«Власне кажучи, по Харкову, російська армія б’є систематично і б’є всім, чим вона може бити. Не тільки Харків піддається атакам такими авіаційними боєприпасами. Вже маємо такий випадок, нещодавно, 18 жовтня, був авіаційний удар по місту Лозова. Це був перший випадок застосування авіаційного боєприпасу по місту. І тоді ворог застосував, знову ж таки, за попередніми даними, УМПБ-5Р. Це той модернізований боєприпас, який оснащений додатковим реактивним двигуном. І дальність польоту, дальність пуску склала, орієнтовно, близько 140 км», – розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. За даними мера Ігоря Терехова, по місту вдарили шість бомб. «Прилетіло» по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор. У Немишлянському – пошкоджено майно субʼєктів господарювання. За даними облпрокуратури, вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію.