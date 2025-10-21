Предварительно, РФ ударила ночью по Харькову УМПБ-5: детали от прокуратуры

По предварительным данным правоохранителей, армия РФ атаковала областной центр ночью УМПБ-5. Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире «Суспільне. Харків» уточнила, что бомб было более четырех.

«Но более подробно и более правильно мы сможем сказать только после проведения необходимых экспертиз. Дальность пуска гораздо больше, чем у ФАБов и КАБов. Указанный тип боеприпаса был применен и раньше по городу. Это произошло 24 июля по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Когда УМПБ-5 попал возле многоэтажных жилых домов», – отметила Чирина.

Она заявила, что по Харькову россияне часто бьют КАБами.

«Собственно, по Харькову, российская армия бьет систематически и бьет всем, чем она может бить. Не только Харьков подвергается атакам такими авиационными боеприпасами. Уже есть такой случай, недавно, 18 октября, был авиационный удар по городу Лозовая. Это был первый случай применения авиационного боеприпаса по городу. И тогда враг применил опять же, по предварительным данным, УМПБ-5Р. Это тот модернизированный боеприпас, оснащенный дополнительным реактивным двигателем. И дальность полета, дальность пуска составила, ориентировочно, около 140 км», – рассказали в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 21 октября Харьков атаковали КАБы. По данным мэра Игоря Терехова, по городу ударили шесть бомб. «Прилетело» по Индустриальному и Немышлянскому районам. В Индустриальном – под ударом был частный сектор. В Немышлянском – повреждено имущество субъектов хозяйствования. По данным облпрокуратуры, восемь женщин и три мужчины получили острую стрессовую реакцию.