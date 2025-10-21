Live
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові

Події 09:43   21.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській обласній прокуратурі розповіли подробиці російської атаки на Харків у ніч проти 21 жовтня.

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025

В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства”, – пишуть правоохоронці.

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025

Також під ударами РФ опинився Немишлянський район. Там пошкоджено майно суб’єктів господарювання.

Обстріл Харкова 21 жовтня 2025

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня Харків атакували КАБи. У місті прогриміли щонайменше чотири вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” по Індустріальному та Немишлянському районах. В Індустріальному – під ударом був приватний сектор, там пошкоджені щонайменше 15 будинків. Міський голова повідомив, що відомо про дев’ятьох постраждалих. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про вісьмох постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову. У всіх – гострий шок. Це жінки віком 63, 66, 61, 50 та 45 років, а також чоловіки віком 48, 47 та 63 роки. Вже вранці мер повідомив, що знайшли ще одне місце “прильоту” в Харкові. Влучило по цивільному підприємству. Таким чином, у ніч по місту вдарили шість КАБів.

Читайте також: Комунальники «працюють у посиленому режимі» – мерія про результати ударів

