Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)

Общество 15:31   21.10.2025
Виктория Яковенко
Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло на улице Клочковской в ​​Харькове сегодня, 21 октября, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Range Rover не пропустил других участников дорожного движения и проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault, за рулем которого находился 65-летний мужчина», – рассказали правоохранители.

В результате аварии водитель Range Rover получил телесные повреждения, его госпитализировали, отметили в полиции.

Правоохранители готовятся внести сведения в ЕРДР.

Видео: Telegram-канал «ХС Харків»

Видео: Telegram-канал «ХС Харків»

Напомним, 19 октября авария произошла на проспекте Независимости. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель BMW совершил наезд на стелу памятника. В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров авто в возрасте от 24 до 27 лет.

Читайте также: Предварительно, РФ ударила ночью по Харькову УМПБ-5: детали от прокуратуры

Автор: Виктория Яковенко
