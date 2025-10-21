Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)

ДТП произошло на улице Клочковской в ​​Харькове сегодня, 21 октября, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Range Rover не пропустил других участников дорожного движения и проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault, за рулем которого находился 65-летний мужчина», – рассказали правоохранители.

В результате аварии водитель Range Rover получил телесные повреждения, его госпитализировали, отметили в полиции.

Правоохранители готовятся внести сведения в ЕРДР.

Видео: Telegram-канал «ХС Харків»

Напомним, 19 октября авария произошла на проспекте Независимости. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель BMW совершил наезд на стелу памятника. В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров авто в возрасте от 24 до 27 лет.