В центре Харькова BMW врезался в памятник: пострадали четыре человека (фото)

Общество 12:19   20.10.2025
Виктория Яковенко
В центре Харькова BMW врезался в памятник: пострадали четыре человека (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Сообщения об аварии на проспекте Независимости правоохранители получили 19 октября около 18:00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стелу памятника», — отметили копы.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажира авто в возрасте от 24 до 27 лет, добавили в полиции.

Следователи зарегистрировали информацию о происшествии в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 15 октября на одном из центральных проспектов Харькова – Аэрокосмическом произошло ДТП с «перевертышем». По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23-летний водитель BMW не соблюдал безопасную скорость движения и наехал на бордюр. После этого авто перевернулось. Водитель отделался ушибами.

Читайте также: Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
