В центре Харькова BMW врезался в памятник: пострадали четыре человека (фото)
Сообщения об аварии на проспекте Независимости правоохранители получили 19 октября около 18:00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стелу памятника», — отметили копы.
В результате ДТП травмы получили четыре пассажира авто в возрасте от 24 до 27 лет, добавили в полиции.
Следователи зарегистрировали информацию о происшествии в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 15 октября на одном из центральных проспектов Харькова – Аэрокосмическом произошло ДТП с «перевертышем». По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23-летний водитель BMW не соблюдал безопасную скорость движения и наехал на бордюр. После этого авто перевернулось. Водитель отделался ушибами.
