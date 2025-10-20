Live
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов

Происшествия 12:01   20.10.2025
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов Скриншот

В Киевском районе Харькова зафиксировали падение БпЛА типа «Гербера».

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что вражеский дрон не сдетонировал. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, ранее статистику Ситуационного центра по обстрелам Харькова в разрезе районов в интервью МГ «Объектив» привел директор департамента по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета Богдан Гладких. Меньше всего обстрелов, по его данным, было в Слободском, Индустриальном и Основянском районах. Больше всего – в Киевском районе. В этом году там зафиксировали по меньшей мере 92 удара.

Читайте также: Терехов: «Пожалуйста, берегите себя!» – статистика обстрелов Харькова

Автор: Виктория Яковенко
