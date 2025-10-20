Ворожий БпЛА впав у Харкові – Терехов
Скриншот
У Київському районі Харкові зафіксували падіння БпЛА типу «Гербера».
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворожий дрон не здетонував. Обійшлося без руйнацій та постраждалих.
Нагадаємо, раніше статистику Ситуаційного центру щодо обстрілів Харкова в розрізі районів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» навів директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. Найменше обстрілів, за його даними, було в Слобідському, Індустріальному та Основ’янському районах. Найбільше – у Київському районі. Цьогоріч там зафіксували щонайменше 92 удари.
Читайте також: Терехов: “Будь ласка, бережіть себе!” – статистика обстрілів Харкова
