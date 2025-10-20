Live
Терехов: "Будь ласка, бережіть себе!" – статистика обстрілів Харкова

Події 11:10   20.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: “Будь ласка, бережіть себе!” – статистика обстрілів Харкова

Мер Ігор Терехов повідомив, що минулого тижня росіяни обстріляли місто шість разів. 

Ворог атакував Харків КАБами та дронами, зокрема – FPV. Міський голова також нагадав, що найбільше постраждала одна з міських лікарень.

“Там повилітали майже всі вікна, були пошкоджені фасад, меблі, міжкімнатні двері, частково – обладнання. Знищені дві автівки швидкої допомоги. Шестеро пацієнтів отримали поранення склом, решта стаціонарних хворих – гостру реакцію на стрес”, – нагадав Терехов.

Окупанти били по Шевченківському, Київському та Салтівському районах. А повітряні тривоги в Харкові тривали на 60 годин або на 47% менше, ніж в області.

“І, будь ласка, бережіть себе! Реагуйте на тривоги та дбайте один про одного”, – закликав Терехов.

Читайте також: Чим атакують Харків у 90% випадків, чому в частині КАБів «поставлена крапка»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Терехов: "Будь ласка, бережіть себе!" – статистика обстрілів Харкова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

