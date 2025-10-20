Терехов: “Будь ласка, бережіть себе!” – статистика обстрілів Харкова
Мер Ігор Терехов повідомив, що минулого тижня росіяни обстріляли місто шість разів.
Ворог атакував Харків КАБами та дронами, зокрема – FPV. Міський голова також нагадав, що найбільше постраждала одна з міських лікарень.
“Там повилітали майже всі вікна, були пошкоджені фасад, меблі, міжкімнатні двері, частково – обладнання. Знищені дві автівки швидкої допомоги. Шестеро пацієнтів отримали поранення склом, решта стаціонарних хворих – гостру реакцію на стрес”, – нагадав Терехов.
Окупанти били по Шевченківському, Київському та Салтівському районах. А повітряні тривоги в Харкові тривали на 60 годин або на 47% менше, ніж в області.
“І, будь ласка, бережіть себе! Реагуйте на тривоги та дбайте один про одного”, – закликав Терехов.
