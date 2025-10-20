Терехов: «Пожалуйста, берегите себя!» – статистика обстрелов Харькова
Мэр Игорь Терехов сообщил, что на прошлой неделе россияне обстреляли город шесть раз.
Враг атаковал Харьков КАБами и дронами, в частности, – FPV. Городской голова также напомнил, что больше всего пострадала одна из городских больниц.
«Там вылетели почти все окна, были повреждены фасад, мебель, межкомнатные двери, частично – оборудование. Уничтожены два автомобиля скорой помощи. Шесть пациентов получили ранения стеклом, остальные стационарные больные — острая реакция на стресс», – напомнил Терехов.
Оккупанты били по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам. А воздушные тревоги в Харькове длились на 60 часов или на 47% меньше, чем в области.
«И, пожалуйста, берегите себя! Реагируйте на тревоги и заботьтесь друг о друге», – призвал Терехов.
