Терехов: «Пожалуйста, берегите себя!» – статистика обстрелов Харькова

Происшествия 11:10   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов сообщил, что на прошлой неделе россияне обстреляли город шесть раз. 

Враг атаковал Харьков КАБами и дронами, в частности, – FPV. Городской голова также напомнил, что больше всего пострадала одна из городских больниц.

«Там вылетели почти все окна, были повреждены фасад, мебель, межкомнатные двери, частично – оборудование. Уничтожены два автомобиля скорой помощи. Шесть пациентов получили ранения стеклом, остальные стационарные больные — острая реакция на стресс», – напомнил Терехов.

Оккупанты били по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам. А воздушные тревоги в Харькове длились на 60 часов или на 47% меньше, чем в области.

«И, пожалуйста, берегите себя! Реагируйте на тревоги и заботьтесь друг о друге», – призвал Терехов.

Читайте также: Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
