Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»
На данный момент самыми тяжелыми месяцы для города были апрель и июнь. Тогда было больше всего обстрелов и, соответственно, пострадавших. Об этом в интервью МГ «Объектив» заявил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких. Также он рассказал, каким вооружением чаще всего обстреливают Харьков.
Именно в апреле Харьков впервые попал под комбинированный удар «Шахедов». Тогда же зафиксировали 136 российских обстрелов. В июне их было 142, пострадали 157 жителей (среди них 25 детей), погибло 15 жителей.
«Статистика 2025 года говорит о том, что по городу в 90% всех случаев применяются именно БпЛА типа «Шахед». Если в прошлом году это были КАБы, в основном 80% всех ударов по городу пришлось именно на удары КАБами, то в этом году это «Шахеды». И вы же видите, что тактика изменилась, потому что у нас первый комбинированный удар «Шахедами» был в апреле 2025 года, когда враг нанес одновременно по девяти локациям города Харькова удары. Это были рандомные удары. Тогда у нас пострадал и центр, и многоквартирный дом, и автозаправочная станция, и все это было сделано таким образом, чтобы, знаете, посеять панику и дезориентировать экстренные службы, коммунальные службы города Харькова», – отметил Гладких.
Именно тогда, объяснил он, враг ударил по территории областной больницы. Там находились 54 человека, в том числе лежачие, маломобильные группы.
«Второе, как правило, это у нас ударные БпЛА типа «Молния», V2U — новый тип, был применен по городу Харькову. Ланцеты. То есть мы говорим о том, что второй тип вооружения — это малые беспилотники», – добавил директор департамента.
В сентябре по городу били 36 раз – за месяц ударили восемь КАБов, две ракеты «Искандер». При этом самым тяжелым днем стало 23 сентября – зафиксировали «прилет» 18 БпЛА типа «Шахед», «прилетело» по подстанции в Холодногорском районе города Харькова.
«То, что по городу значительно сократилось количество ударов КАБами, это исключительно заслуга ВСУ. Я предлагаю на этом поставить точку в части КАБов, потому что есть соответствующие технические решения», – акцентировал Гладких.
