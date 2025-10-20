Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»

Происшествия 10:50   20.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка» Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

На данный момент самыми тяжелыми месяцы для города были апрель и июнь. Тогда было больше всего обстрелов и, соответственно, пострадавших. Об этом в интервью МГ «Объектив» заявил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких. Также он рассказал, каким вооружением чаще всего обстреливают Харьков.

Именно в апреле Харьков впервые попал под комбинированный удар «Шахедов». Тогда же зафиксировали 136 российских обстрелов. В июне их было 142, пострадали 157 жителей (среди них 25 детей), погибло 15 жителей.

«Статистика 2025 года говорит о том, что по городу в 90% всех случаев применяются именно БпЛА типа «Шахед». Если в прошлом году это были КАБы, в основном 80% всех ударов по городу пришлось именно на удары КАБами, то в этом году это «Шахеды». И вы же видите, что тактика изменилась, потому что у нас первый комбинированный удар «Шахедами» был в апреле 2025 года, когда враг нанес одновременно по девяти локациям города Харькова удары. Это были рандомные удары. Тогда у нас пострадал и центр, и многоквартирный дом, и автозаправочная станция, и все это было сделано таким образом, чтобы, знаете, посеять панику и дезориентировать экстренные службы, коммунальные службы города Харькова», – отметил Гладких.

Именно тогда, объяснил он, враг ударил по территории областной больницы. Там находились 54 человека, в том числе лежачие, маломобильные группы.

«Второе, как правило, это у нас ударные БпЛА типа «Молния», V2U — новый тип, был применен по городу Харькову. Ланцеты. То есть мы говорим о том, что второй тип вооружения — это малые беспилотники», – добавил директор департамента.

В сентябре по городу били 36 раз – за месяц ударили восемь КАБов, две ракеты «Искандер». При этом самым тяжелым днем стало 23 сентября – зафиксировали «прилет» 18 БпЛА типа «Шахед», «прилетело» по подстанции в Холодногорском районе города Харькова.

«То, что по городу значительно сократилось количество ударов КАБами, это исключительно заслуга ВСУ. Я предлагаю на этом поставить точку в части КАБов, потому что есть соответствующие технические решения», – акцентировал Гладких.

Читайте также: Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
Заморозки и мокрый снег идут на Харьковщину: когда начнется
19.10.2025, 12:37
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
19.10.2025, 20:20
Новости Харькова — главное за 20 октября: ситуация на фронте в области, бои
Новости Харькова — главное за 20 октября: ситуация на фронте в области, бои
20.10.2025, 10:09
Семья пострадала из-за утреннего обстрела Харьковщины, среди них двое детей
Семья пострадала из-за утреннего обстрела Харьковщины, среди них двое детей
20.10.2025, 09:48
Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»
Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»
20.10.2025, 10:50

Новости по теме:

20.10.2025
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются
20.10.2025
Пятеро пострадавших и один погибший – Синегубов о последствиях «прилетов»
19.10.2025
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
18.10.2025
Что атаковали БпЛА в Чугуеве и обстреливали сегодня, рассказали в прокуратуре
18.10.2025
Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 10:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также он рассказал, каким вооружением чаще всего обстреливают Харьков.".