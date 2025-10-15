BMW перевернулся на крышу посреди Харькова: полиция сообщила о причинах ДТП
Около 14:30 15 октября на одном из центральных проспектов Харькова — Аэрокосмическом произошло ДТП с «перевертышем».
«23-летний водитель автомобиля BMW не соблюдал безопасную скорость движения и совершил наезд на бордюр с последующей опрокидыванием транспортного средства», — проинформировали о причинах происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель отделался ушибами. А полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Отметим, лишь за последние сутки на Харьковщине произошли два смертельных ДТП — в селе Лиман 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с «Mersedes-benz». И водитель, и двое пассажиров «Жигулей» погибли на месте. Также от столкновения с авто «Volkswagen» погибла пассажирка «Hyundai», эта авария произошла на дороге «Мерефа-Лозова-Павлоград». В течение ближайших двух суток в Харьковской области обещают ночные заморозки, кое-где приморозило и минувшей ночью, что уже настойчиво свидетельствует о необходимости менять резину.
Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «BMW перевернулся на крышу посреди Харькова: полиция сообщила о причинах ДТП», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 18:10;