BMW перевернулся на крышу посреди Харькова: полиция сообщила о причинах ДТП

Происшествия 18:10   15.10.2025
Оксана Горун
BMW перевернулся на крышу посреди Харькова: полиция сообщила о причинах ДТП Фото: ГУНП в Харьковской области

Около 14:30 15 октября на одном из центральных проспектов Харькова — Аэрокосмическом произошло ДТП с «перевертышем».

 «23-летний водитель автомобиля BMW не соблюдал безопасную скорость движения и совершил наезд на бордюр с последующей опрокидыванием транспортного средства», — проинформировали о причинах происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель отделался ушибами. А полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ДТП на Аэрокосмическом проспекте в Харькове

Отметим, лишь за последние сутки на Харьковщине произошли два смертельных ДТП — в селе Лиман 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с «Mersedes-benz». И водитель, и двое пассажиров «Жигулей» погибли на месте. Также от столкновения с авто «Volkswagen» погибла пассажирка «Hyundai», эта авария произошла на дороге «Мерефа-Лозова-Павлоград». В течение ближайших двух суток в Харьковской области обещают ночные заморозки, кое-где приморозило и минувшей ночью, что уже настойчиво свидетельствует о необходимости менять резину.

Автор: Оксана Горун
