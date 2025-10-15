BMW перекинувся на дах посеред Харкова: поліція повідомила про причини ДТП
Близько 14:30 15 жовтня на одному з центральних проспектів Харкова – Аерокосмічному сталася ДТП із “перевертнем”.
“23-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на бордюр з подальшим перекиданням транспортного засобу”, – поінформували про причини події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Водій відбувся забоями. А поліція зараз встановлює всі обставини.
Зазначимо, лише за останню добу на Харківщині сталися дві смертельні ДТП – у селі Лиман 29-річний водій автомобіля “ВАЗ” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з “Mersedes-benz”. І водій, і двоє пасажирів “Жигулів” загинули на місці. Також від зіткнення з автівкою “Volkswagen” загинула пасажирка “Hyundai”. Ця аварія сталася на дорозі Мерефа-Лозова-Павлоград. Протягом найближчих двох діб на Харківщині обіцяють нічні заморозки, подекуди приморозило й минулої ночі, що вже наполегливо свідчить про необхідність змінювати гуму.
