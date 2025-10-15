Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)
Напередодні, 14 жовтня, на Харківщині сталося дві смертельні аварії, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці зазначили, у селі Лиман 29-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та виїхав на «зустрічку», де зіткнувся з «Mersedes-benz» під керуванням 40-річного чоловіка.
«У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє пасажирів загинули на місці пригоди», – повідомили у поліції.
Правоохоронці також розповіли подробиці смертельної ДТП, що сталася на Зміїівщині. На ділянці автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград» 39-річна водійка авто «Volkswagen» рухалась в напрямку села Велетень. На «зустрічку» їхав «Hyundai» під керуванням 70-річного водія, який не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
«В результаті зіткнення автомобілів травмувався водій «Hyundai», 67-річна пасажирка від отриманих травм померла на місці. Пасажири автомобіля «Volkswagen» – жінка 36 років та 7-річний хлопчик – отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано», – додали в поліції.
Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 2, ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Новини за темою:
