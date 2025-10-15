Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)

Суспільство 13:10   15.10.2025
Вікторія Яковенко
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Напередодні, 14 жовтня, на Харківщині сталося дві смертельні аварії, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці зазначили, у селі Лиман 29-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та виїхав на «зустрічку», де зіткнувся з «Mersedes-benz» під керуванням 40-річного чоловіка.

«У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє пасажирів загинули на місці пригоди», – повідомили у поліції.

Правоохоронці також розповіли подробиці смертельної ДТП, що сталася на Зміїівщині. На ділянці автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград» 39-річна водійка авто «Volkswagen» рухалась в напрямку села Велетень. На «зустрічку» їхав «Hyundai» під керуванням 70-річного водія, який не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

«В результаті зіткнення автомобілів травмувався водій «Hyundai», 67-річна пасажирка від отриманих травм померла на місці. Пасажири автомобіля «Volkswagen» – жінка 36 років та 7-річний хлопчик – отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано», – додали в поліції.

Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 2, ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: автотроща сталася ввечері (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)
15.10.2025, 13:10
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
15.10.2025, 10:15
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
15.10.2025, 09:43
Терехов скликає депутатів у Харкові – причина
Терехов скликає депутатів у Харкові – причина
15.10.2025, 10:56
Стало відомо, хто очолить Одеську МВА: розпорядження Зеленського
Стало відомо, хто очолить Одеську МВА: розпорядження Зеленського
15.10.2025, 12:10
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
15.10.2025, 11:47

Новини за темою:

15.10.2025
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
11.10.2025
Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)
10.10.2025
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли
09.10.2025
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
08.10.2025
Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 14 жовтня, на Харківщині сталося дві смертельні аварії, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".