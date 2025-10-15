Четыре человека погибли в двух ДТП на Харьковщине (фото)
Накануне, 14 октября, на Харьковщине произошло две смертельные аварии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители отметили, что в селе Лиман 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с «Mersedes-benz» под управлением 40-летнего мужчины.
«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое пассажиров погибли на месте происшествия», — сообщили в полиции.
Правоохранители также рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло на Змиевщине. На участке автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград» 39-летняя водитель авто «Volkswagen» двигалась в направлении села Велетень. На «встречку» ехал «Hyundai» под управлением 70-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
«В результате столкновения автомобилей травмировался водитель «Hyundai», 67-летняя пассажирка от полученных травм умерла на месте. Пассажиры автомобиля «Volkswagen» — женщина 36 лет и 7-летний мальчик — получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы», — добавили в полиции.
Следователи начали досудебные расследования по ч. 2, ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
