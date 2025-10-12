Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)

ДТП произошло 11 октября около 21:10 на улице Шевченко в Харькове, сообщила Нацполиция.

47-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал через встречную полосу за пределы автодороги и наехал на припаркованные на площадке автомобили Renault Scenic и Chevrolet. Эти автомобили отскочили и столкнулись с машиной.

В результате ДТП от полученных травм водитель Mitsubishi погиб в машине скорой помощи. А водителя Renault Simbol госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами.

По факту аварии следователи приступили к досудебному расследованию.