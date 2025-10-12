Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что на Южно-Слобожанском направлении состоялись 23 боя у Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки было 15 боев у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз у населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодцы, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: россияне били по Чугуеву и Шевченково
Этой ночью по Чугуеву и поселку Шевченково россияне наносили удары БпЛА, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
В результате атаки вспыхнули пожары на территории учебных заведений. Пять человек пострадали, из них один ребенок.
В Чугуеве пострадали женщины 59 и 78 лет, мужчины 54 и 69 лет и 12-летняя девочка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего спасатели тушили три пожара в Харьковской области, возникших в результате обстрелов оккупантов.
Читайте также: Сегодня 12 октября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 октября 2025 в 09:39;