Новости Харькова — главное 12 октября: удары БпЛА по школам области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Больше всего боев произошло на севере Харьковщины – на Южно-Слобожанском направлении

Генштаб ВСУ сообщил, что на Южно-Слобожанском направлении состоялись 23 боя у Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки было 15 боев у Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз у населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодцы, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

Пятеро пострадавших, среди них ребенок: россияне били по Чугуеву и Шевченково

Этой ночью по Чугуеву и поселку Шевченково россияне наносили удары БпЛА, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

В результате атаки вспыхнули пожары на территории учебных заведений. Пять человек пострадали, из них один ребенок.

В Чугуеве пострадали женщины 59 и 78 лет, мужчины 54 и 69 лет и 12-летняя девочка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего спасатели тушили три пожара в Харьковской области, возникших в результате обстрелов оккупантов.