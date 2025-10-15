Тело деблокировали спасатели: на Змиевщине – смертельное ДТП

ДТП произошло накануне в Змиевской громаде, сообщает издание «Медиа-Змиев».

Авария произошла между селами Бирки и Велетень. Как передает издание, столкнулись два легковых авто – Volkswagen и Hyundai.

«В Volkswagen находились две женщины и ребенок, в Hyundai – мужчина и женщина», – уточнили в «Медиа-Змиев».

В результате столкновения пассажирка, которая находилась в Hyundai, погибла на месте происшествия.

«Чтобы деблокировать ее тело из изуродованного авто, спасатели 58-й ДПРЧ г. Змиев применили специальное гидравлическое оборудование. Других участников ДТП, среди которых и ребенка, госпитализировали в больницу в Харькове», – говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.