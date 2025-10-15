Тело деблокировали спасатели: на Змиевщине – смертельное ДТП
ДТП произошло накануне в Змиевской громаде, сообщает издание «Медиа-Змиев».
Авария произошла между селами Бирки и Велетень. Как передает издание, столкнулись два легковых авто – Volkswagen и Hyundai.
«В Volkswagen находились две женщины и ребенок, в Hyundai – мужчина и женщина», – уточнили в «Медиа-Змиев».
В результате столкновения пассажирка, которая находилась в Hyundai, погибла на месте происшествия.
«Чтобы деблокировать ее тело из изуродованного авто, спасатели 58-й ДПРЧ г. Змиев применили специальное гидравлическое оборудование. Других участников ДТП, среди которых и ребенка, госпитализировали в больницу в Харькове», – говорится в сообщении.
На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Читайте также: В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: авария, авария пострадавшие, ДТП;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тело деблокировали спасатели: на Змиевщине – смертельное ДТП», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 11:47;