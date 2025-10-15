Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП

Події 11:47   15.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП

ДТП сталася напередодні у Зміївській громаді, повідомляє видання «Медіа-Зміїв». 

Аварія сталася між селами Бірки та Велетень. Як передає видання, зіткнулися два легкові авто – Volkswagen і Hyundai.

“У Volkswagen перебували дві жінки та дитина, у Hyundai — чоловік і жінка”, – уточнили у «Медіа-Зміїв».

Внаслідок зіткнення пасажирка, яка перебувала у Hyundai, загинула на місці події.

“Щоб деблокувати її тіло з понівеченого авто, рятувальники 58-ї ДПРЧ м. Зміїв застосували спеціальне гідравлічне обладнання. Інших учасників ДТП, серед яких і дитину, госпіталізували до лікарні у Харкові”, – йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Читайте також: У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
15.10.2025, 11:47
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
15.10.2025, 10:15
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
“Певний марафон”: чи їдуть люди з Харкова перед зимою – дані мера
15.10.2025, 09:43
Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом, загинув хлопчик
Новини Харкова — головне за 15 жовтня: проблеми зі світлом, загинув хлопчик
15.10.2025, 11:10
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС
У вогні на Ізюмщині постраждав чоловік – інформація ДСНС
15.10.2025, 08:42
Синєгубов: за добу на Харківщині двоє поранених через обстріли
Синєгубов: за добу на Харківщині двоє поранених через обстріли
15.10.2025, 09:16

Новини за темою:

11.10.2025
Семеро людей постраждали у ДТП на Харківщині (фото)
10.10.2025
Ймовірно п’яний водій скоїв ДТП у Харкові і втік, його знайшли
09.10.2025
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
08.10.2025
Гнав п’яним і залишив пасажирів помирати: на Харківщині «посадили» водія
02.10.2025
Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася напередодні у Зміївській громаді, повідомляє видання «Медіа-Зміїв». ".