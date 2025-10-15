Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП

ДТП сталася напередодні у Зміївській громаді, повідомляє видання «Медіа-Зміїв».

Аварія сталася між селами Бірки та Велетень. Як передає видання, зіткнулися два легкові авто – Volkswagen і Hyundai.

“У Volkswagen перебували дві жінки та дитина, у Hyundai — чоловік і жінка”, – уточнили у «Медіа-Зміїв».

Внаслідок зіткнення пасажирка, яка перебувала у Hyundai, загинула на місці події.

“Щоб деблокувати її тіло з понівеченого авто, рятувальники 58-ї ДПРЧ м. Зміїв застосували спеціальне гідравлічне обладнання. Інших учасників ДТП, серед яких і дитину, госпіталізували до лікарні у Харкові”, – йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.