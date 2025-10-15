Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП
ДТП сталася напередодні у Зміївській громаді, повідомляє видання «Медіа-Зміїв».
Аварія сталася між селами Бірки та Велетень. Як передає видання, зіткнулися два легкові авто – Volkswagen і Hyundai.
“У Volkswagen перебували дві жінки та дитина, у Hyundai — чоловік і жінка”, – уточнили у «Медіа-Зміїв».
Внаслідок зіткнення пасажирка, яка перебувала у Hyundai, загинула на місці події.
“Щоб деблокувати її тіло з понівеченого авто, рятувальники 58-ї ДПРЧ м. Зміїв застосували спеціальне гідравлічне обладнання. Інших учасників ДТП, серед яких і дитину, госпіталізували до лікарні у Харкові”, – йдеться у повідомленні.
Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Читайте також: У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: аварія, авария пострадавшие, ДТП;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Тіло деблокували рятувальники: на Зміївщині – смертельна ДТП», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 11:47;