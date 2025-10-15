У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха

40-річну жінку підозрюють у жорстокому вбивстві трирічного пасинка у Харкові, пишуть в облуправлінні прокуратури.

За даними слідства, мама хлопчика померла торік. Він проживав разом із батьком, а після повторного шлюбу – до них переїхала нова дружина разом зі своїми літніми батьками. Батько жертви працював у реабілітаційному центрі та практично цілодобово був поза домом.

“Він довірив догляд за сином своїй дружині. Але згодом жінка почала проявляти неприязнь до дитини. На початку жовтня 2025 року підозрювана завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Внаслідок побиття дитина втратила свідомість”, – пишуть правоохоронці.

Тоді, за версією слідства, жінка вирішила приховати злочин. Вона викликала “швидку” і повідомила, що хлопчик упав у ванній кімнаті.

“Хлопчика госпіталізували, проте він не прийшов до тями. Через декілька днів він помер у лікарні від отриманих травм. Сусіди розповіли, що в день трагедії з квартири було чути крики та плач. Мати підозрюваної підтвердила, що чула, як донька лаялася на хлопчика, використовуючи нецензурну лексику, після чого пролунало кілька сильних ударів”, – передають у прокуратурі.

За висновком медиків, травми, які отримав хлопчик, не могли виникнути внаслідок падіння у ванній. У результаті суд відправив жінку до СІЗО без права внесення застави.