У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха
40-річну жінку підозрюють у жорстокому вбивстві трирічного пасинка у Харкові, пишуть в облуправлінні прокуратури.
За даними слідства, мама хлопчика померла торік. Він проживав разом із батьком, а після повторного шлюбу – до них переїхала нова дружина разом зі своїми літніми батьками. Батько жертви працював у реабілітаційному центрі та практично цілодобово був поза домом.
“Він довірив догляд за сином своїй дружині. Але згодом жінка почала проявляти неприязнь до дитини. На початку жовтня 2025 року підозрювана завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Внаслідок побиття дитина втратила свідомість”, – пишуть правоохоронці.
Тоді, за версією слідства, жінка вирішила приховати злочин. Вона викликала “швидку” і повідомила, що хлопчик упав у ванній кімнаті.
“Хлопчика госпіталізували, проте він не прийшов до тями. Через декілька днів він помер у лікарні від отриманих травм. Сусіди розповіли, що в день трагедії з квартири було чути крики та плач. Мати підозрюваної підтвердила, що чула, як донька лаялася на хлопчика, використовуючи нецензурну лексику, після чого пролунало кілька сильних ударів”, – передають у прокуратурі.
За висновком медиків, травми, які отримав хлопчик, не могли виникнути внаслідок падіння у ванній. У результаті суд відправив жінку до СІЗО без права внесення застави.
Читайте також: Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, загиб, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові загинув трирічний хлопчик – підозрюють, що його побила мачуха», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 10:15;