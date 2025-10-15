Live
  • Ср 15.10.2025
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха

Происшествия 10:15   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
40-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве трехлетнего пасынка в Харькове, пишут в облуправлении прокуратуры.

По данным следствия, мама мальчика умерла в прошлом году. Он проживал вместе с отцом, а после повторного брака – к ним переехала новая жена вместе со своими пожилыми родителями. Отец жертвы работал в реабилитационном центре и практически круглосуточно был вне дома.

Женщина до смерти избила пасынка

«Он доверил уход за сыном своей жене. Но потом женщина начала проявлять неприязнь к ребенку. В начале октября 2025 года подозреваемая нанесла мальчику многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. В результате избиения ребенок потерял сознание», – пишут правоохранители.

Тогда, по версии следствия, женщина решила скрыть преступление. Она вызвала «скорую» и сообщила, что мальчик упал в ванной.

«Мальчика госпитализировали, однако он не пришел в сознание. Через несколько дней он скончался в больнице от полученных травм. Соседи рассказали, что в день трагедии из квартиры были слышны крики и плач. Мать подозреваемой подтвердила, что слышала, как дочь ругалась на мальчика, используя нецензурную лексику, после чего раздалось несколько сильных ударов», – передают в прокуратуре.

Женщина до смерти избила пасынка

По заключению медиков, травмы, которые получил мальчик, не могли возникнуть в результате падения в ванной. В результате суд отправил женщину в СИЗО без права внесения залога.

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
