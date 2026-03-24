Мама вышла в магазин, а 4-летняя дочь — за ней: на Харьковщине искали ребенка

Жительница Новопокровской громады Чугуевского района 24 марта на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась — дочери дома уже не было.

Старший сын объяснил, что девочка пошла следом за мамой, но по дороге заблудилась. Семья пыталась найти ее самостоятельно, но безрезультатно. Тогда женщина сообщила об исчезновении ребенка в полицию, информируют в ГУ НП в Харьковской области.

Сотрудники полиции нашли девочку менее чем за 15 минут. Люди увидели ребенка без присмотра на качелях на соседней улице и сообщили об этом правоохранителям. С семьей провели профилактическую беседу.

