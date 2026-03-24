Мама вышла в магазин, а 4-летняя дочь — за ней: на Харьковщине искали ребенка
Жительница Новопокровской громады Чугуевского района 24 марта на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась — дочери дома уже не было.
Старший сын объяснил, что девочка пошла следом за мамой, но по дороге заблудилась. Семья пыталась найти ее самостоятельно, но безрезультатно. Тогда женщина сообщила об исчезновении ребенка в полицию, информируют в ГУ НП в Харьковской области.
Сотрудники полиции нашли девочку менее чем за 15 минут. Люди увидели ребенка без присмотра на качелях на соседней улице и сообщили об этом правоохранителям. С семьей провели профилактическую беседу.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», от гриппа в Харькове умерла двухлетняя девочка. Ребенок имел сопутствующие множественные патологии внутренних органов и не был привит от гриппа и COVID-19.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, полиция, Чугуевский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 20:42;