Мама вышла в магазин, а 4-летняя дочь — за ней: на Харьковщине искали ребенка

Происшествия 20:42   24.03.2026
Елена Нагорная
Жительница Новопокровской громады Чугуевского района 24 марта на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась — дочери дома уже не было.

Старший сын объяснил, что девочка пошла следом за мамой, но по дороге заблудилась. Семья пыталась найти ее самостоятельно, но безрезультатно. Тогда женщина сообщила об исчезновении ребенка в полицию, информируют в ГУ НП в Харьковской области.

Сотрудники полиции нашли девочку менее чем за 15 минут. Люди увидели ребенка без присмотра на качелях на соседней улице и сообщили об этом правоохранителям. С семьей провели профилактическую беседу.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», от гриппа в Харькове умерла двухлетняя девочка. Ребенок имел сопутствующие множественные патологии внутренних органов и не был привит от гриппа и COVID-19.

Читайте также: Возле отдела полиции на Харьковщине взорвали страйкбольную гранату: детали

Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Газ отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
24.03.2026, 12:33
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
23.03.2026, 11:57
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу, атака на электричку
24.03.2026, 18:25
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе
24.03.2026, 09:32
«Я в розыске?» Как десятки женщин вдруг стали военнообязанными в ТЦК
«Я в розыске?» Как десятки женщин вдруг стали военнообязанными в ТЦК
24.03.2026, 12:09
Мама вышла в магазин, а 4-летняя дочь — за ней: на Харьковщине искали ребенка
Мама вышла в магазин, а 4-летняя дочь — за ней: на Харьковщине искали ребенка
24.03.2026, 20:42

Новости по теме:

23.03.2026
В Харькове от гриппа умер двухлетний ребенок
19.03.2026
Без матери: мальчика с инвалидностью вывезли из опасной зоны на Харьковщине
19.03.2026
Мать, не предотвратившую смерть ребенка с аутизмом, будут судить в Харькове
10.03.2026
Ушла гулять и не вернулась: в Харькове полицейские нашли ребенка в парке
28.02.2026
Поругалась с родственницей и ушла: в Харькове полиция искала подростка


