У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)

Суспільство 12:19   20.10.2025
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Повідомлення про аварію на проспекті Незалежності правоохоронці отримали 19 жовтня близько 18:00, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Водій BMW не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на стелу пам’ятника», – зазначили копи.

Внаслідок ДТП травми отримали четверо пасажирів авто віком від 24 до 27 років, додали в поліції.

Слідчі зареєстрували інформацію про подію в Єдиному обліку. Всі обставини ДТП наразі встановлюються.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 15 жовтня на одному з центральних проспектів Харкова – Аерокосмічному сталася ДТП із «перевертнем». За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23-річний водій BMW не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на бордюр. Після цього авто перекинулося. Водій відбувся забоями.

Автор: Вікторія Яковенко
