У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Повідомлення про аварію на проспекті Незалежності правоохоронці отримали 19 жовтня близько 18:00, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Водій BMW не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на стелу пам’ятника», – зазначили копи.
Внаслідок ДТП травми отримали четверо пасажирів авто віком від 24 до 27 років, додали в поліції.
Слідчі зареєстрували інформацію про подію в Єдиному обліку. Всі обставини ДТП наразі встановлюються.
Нагадаємо, 15 жовтня на одному з центральних проспектів Харкова – Аерокосмічному сталася ДТП із «перевертнем». За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23-річний водій BMW не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на бордюр. Після цього авто перекинулося. Водій відбувся забоями.
Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 12:19