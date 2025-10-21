Уклониста из Харькова «посадили» на три года
Фото: id-legalgroup.com
Три года за решеткой проведет 42-летний харьковчанин, пытавшийся избежать мобилизации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.
«Никакие жалобы на состояние здоровья он не подавал, выводы медицинского осмотра не обжаловал», — отметили правоохранители.
Затем он получил повестку о вызове в ТЦК и СП, однако харьковчанин проигнорировал ее, добавили в прокуратуре.
«Работниками ТЦК был составлен соответствующий акт о неявке без уважительных причин», – заявили правоохранители.
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).
