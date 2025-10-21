Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Уклониста из Харькова «посадили» на три года

Общество 16:49   21.10.2025
Виктория Яковенко
Уклониста из Харькова «посадили» на три года Фото: id-legalgroup.com

Три года за решеткой проведет 42-летний харьковчанин, пытавшийся избежать мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

«Никакие жалобы на состояние здоровья он не подавал, выводы медицинского осмотра не обжаловал», — отметили правоохранители.

Затем он получил повестку о вызове в ТЦК и СП, однако харьковчанин проигнорировал ее, добавили в прокуратуре.

«Работниками ТЦК был составлен соответствующий акт о неявке без уважительных причин», – заявили правоохранители.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).

Читайте также: Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025, 15:35
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
21.10.2025, 12:34
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
19.10.2025, 21:11
Уклониста из Харькова «посадили» на три года
Уклониста из Харькова «посадили» на три года
21.10.2025, 16:49

Новости по теме:

21.10.2025
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025
Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)
21.10.2025
Предварительно, РФ ударила ночью по Харькову УМПБ-5: детали от прокуратуры
21.10.2025
Что именно летит на Харьков: в ХГС сообщили, как удается установить тип оружия
21.10.2025
Харьков атаковали КАБами, уже девять пострадавших — Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уклониста из Харькова «посадили» на три года», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 16:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведет 42-летний харьковчанин, пытавшийся избежать мобилизации.".