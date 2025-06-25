Харківщина – у ТОП-5 серед регіонів за кількістю штрафів ТЦК: інфографіка
У Харківській області з початку року відкрили 2151 провадження через несплачені штрафи від територіальних центрів комплектування соціальної підтримки.
Це п’яте місце серед інших регіонів України, повідомляє ресурс «Опендатабот». Найбільше справ відкрили в Києві – 3835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2984), Сумська (2464) та Одеська (2438) області.
«Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж вісім справ проти одного чоловіка – п’ять за квітень, ще три – на початку червня. Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років – у 82%», – розповіли аналітики.
Зазначається, що загалом в Україні з початку 2025-го зафіксували 28212 проваджень за порушення правил військового обліку. Рекордним став квітень – 5682 штрафи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аналитика, тцк, харківщина, штраф;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з початку року відкрили 2151 провадження через несплачені штрафи від територіальних центрів комплектування соціальної підтримки.".