Харьковщина – в ТОП-5 среди регионов по количеству штрафов ТЦК: инфографика
В Харьковской области с начала года открыли 2151 производство из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Это пятое место среди других регионов Украины, сообщает ресурс «Опендатабот». Больше всего дел было открыто в Киеве — 3835 производств с начала года. Далее Днепропетровская (2984), Сумская (2464) и Одесская (2438) области.
«Новый рекорд поставил Черниговский районный ТЦК, открыв восемь дел против одного мужчины – пять за апрель, еще три – в начале июня. Стоит отметить, что почти все производства касаются мужчин: на данный момент на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — в 82%», — рассказали аналитики.
Отмечается, что всего в Украине с начала 2025-го зафиксировали 28212 производств за нарушение правил военного учета. Рекордным стал апрель – 5682 штрафа.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аналитика, тцк, харьковщина, штраф;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с начала года открыли 2151 производство из-за неуплаченных штрафов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.".