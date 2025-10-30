Інцидент при перевірці документів: на Салтівці копа протягнули по асфальту

У Салтівському районі під час перевірки документів 38-річний водій травмував правоохоронця та намагався втекти, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що для перевірки документів копи зупинили фігуранта, який керував автомобілем із державними номерами, не зареєстрованими за цією машиною.

«На законну вимогу правоохоронців заглушити двигун і пред’явити документи водій відреагував агресивно, вступив у конфлікт із поліцейським і відмовився виконувати вказівки. Під час спроби поїхати з місця події він почав рух, одночасно зачиняючи вікно. Поліцейський намагався перешкодити виїзду автомобіля, однак був протягнутий тілом та ногами по асфальту й отримав тілесні ушкодження», – розповіли в поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ресурс «Опендатабот» повідомив кількість боргів через штрафи ТЦК. Згідно з аналітикою, 3349 таких проваджень відкрили з початку року в Харківській області. Це п’яте місце після Києва (7163), Сумської (4251), Одеської (3995) та Дніпропетровської (3846) областей.