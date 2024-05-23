Дерево для фортифікацій на Харківщині: СБУ відкрила справу ще в лютому, деталі

Слідчі облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області та тим самим перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Як йдеться в ухвалі Київського райсуду Харкова від 21 травня, провадження було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого, тобто майже за місяць до активізації військ РФ на півночі Харківщини.

За даними слідчих, невстановлена ​​група осіб створила протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікацій на Харківщині. З цією метою була зареєстрована низка підприємств, що контролюються через “тіньових” бухгалтерів. Загалом у переліку – дев’ять ТОВ та один ФОП. Причому деякі фірми купували деревину безпосередньо в лісгоспів, а деякі – в інших підприємств зі списку, які теж брали продукцію в лісгоспах.

Було встановлено, що дві фірми, які контролює одна група осіб, закуповують кубометр сосни діаметром 15-19 сантиметрів і довжиною 3-4 метри у держпідприємств, зокрема в Ізюмського лісгоспу, по 970 гривень за кубічний метр.

“Після чого вказані вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та по фіктивних ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпровської області, однак фактично постачають продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 гривень за кубічний метр хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 сантиметрів та довжиною 3-4 метри. Так за період з січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на загальну суму близько 170 мільйонів гривень“, – йдеться у матеріалах справи.

Для встановлення обставин у цьому провадженні суд ухвалив: витребувати документи за період з 1 жовтня 2023 року до 1 травня 2024 року, серед яких договори на придбання лісоматеріалів, акти приймання-передачі товару, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські та платіжні документи.

Як зазначають у ГО «Харківський антикорупційний центр», їм не вдалося знайти в договорах з Департаментом ХОВА підрядника, який продавав би «кругляк» по 4100 гривень за кубометр.

“Це пов’язано з тим, що у закритих для перегляду документах зазначений різний тип деревини з різними цінами. У звіті на “Prozorro” можна порахувати лише середню ціну за кубічний метр“, – пояснили активісти.

Раніше антикорупціонери дослідили, що середня ціна приватників за кубометр сировини за договорами (з логістикою) така:

– ТОВ “Деревообробне підприємство Восход” (укладено договорів на постачання 3544,5 кубометрів на загальну суму 28,5 млн грн) – 8028 грн.

– ТОВ «АТТ-БУД» (укладено договорів на постачання 20365,1 кубометра на загальну суму 100,4 млн грн) – 4929 грн.

– ТОВ «Сатисбуд» (укладено договорів на постачання 19273,5 кубометрів на загальну суму 98 млн грн) – 5084 грн.

– ТОВ «Герц індустрія» (укладено договорів на постачання 24123,2 кубометра на загальну суму 116,1 млн грн) – 4813,3 грн.

– ФОП Чаус І.О. (укладено договорів на постачання 4313,4 кубометра на загальну суму 18,9 млн грн) – 4381,4 грн.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни.

За даними ХАЦ, середня ціна необробленої деревини (сосни) у лісгоспів Харківщини цьогоріч була 1500-1600 гривень за кубометр без урахування логістики (завантаження, доставка, розвантаження), тоді як заступник начальника ХОВА Михайло Харнам повідомив, що деревину для оборонних споруд у приватних фірм купували у середньому по 5500 гривень за кубометр із витратами на логістику. Він назвав цю ціну «ринковою».