Синєгубов: майже 110 дронів атакували Харківщину за добу

Вранці 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував : за добу на Харківщині постраждали дев’ять людей, що обійшлося без загиблих.

“У м. Дергачі зазнали поранень 5 чоловіків; у м. Ізюм поранено 19-річного чоловіка, зазнала гострої реакції на стрес 36-річна жінка; у с. Плоске Великобурлуцької громади поранено 62-річного чоловіка; у с. Лісне Дергачівської громади отримав поранення 45-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмета в с. Сподобівка Шевченківської громади загинув 42-річний чоловік, отримав поранення 15-річний хлопець“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

два ФАБи;

вісім fpv-дронів;

101 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.