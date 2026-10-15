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Синєгубов: майже 110 дронів атакували Харківщину за добу

Події 08:51   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: майже 110 дронів атакували Харківщину за добу Фото: Олег Синєгубов

Вранці 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував : за добу на Харківщині постраждали дев’ять людей, що обійшлося без загиблих.

У м. Дергачі зазнали поранень 5 чоловіків; у м. Ізюм поранено 19-річного чоловіка, зазнала гострої реакції на стрес 36-річна жінка; у с. Плоске Великобурлуцької громади поранено 62-річного чоловіка; у с. Лісне Дергачівської громади отримав поранення 45-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмета в с. Сподобівка Шевченківської громади загинув 42-річний чоловік, отримав поранення 15-річний хлопець“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • два ФАБи;
  • вісім fpv-дронів;
  • 101 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував : за добу на Харківщині постраждали дев’ять людей, що обійшлося без загиблих.".