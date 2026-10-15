На фронті на Харківщині було напружено на двох напрямках – Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 30 боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі від Харкова росіяни намагалися прорватися 12 разів біля Ізбицького, Тернової, Охрімівки, Чугунівки, Миколаївки, Захарівки, Чорного, Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 18 разів у районі Радьківки.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8224 дрони-камікадзе та здійснили 2625 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 15 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.