Дерево для фортификаций на Харьковщине: СБУ открыла дело еще в феврале, детали

Следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

Как говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 21 мая, производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 14 февраля, то есть почти за месяц до активизации войск РФ на севере Харьковщины.

По данным следователей, неустановленная группа лиц создала противоправный механизм по завышению фактической стоимости древесины, поставляемой для строительства фортификаций на Харьковщине. С этой целью был зарегистрирован ряд предприятий, которые контролируются через «теневых» бухгалтеров. Всего в перечне — девять ООО и одно ФЛП. Причем некоторые фирмы покупали древесину непосредственно у лесхозов, а некоторые — у других предприятий из списка, тоже бравших продукцию в лесхозах.

Было установлено, что две фирм, контролируемые одной группой лиц, закупают кубометр сосны диаметром 15-19 сантиметров и длиной 3-4 метра у госпредприятий, в частности у Изюмского лесхоза, по 970 гривен за кубический метр.

«После чего указанные выше предприятия осуществляют бестоварные операции по продаже древесины указанным выше предприятиям, которые им подконтрольны и по фиктивным ТТН якобы транспортируют продукцию в Днепровскую область, однако фактически поставляют продукцию со складов лесных хозяйств в Департамент по прямым договорам по цене 4100 гривен за кубический метр хвойных пород (сосна), диаметром 15-19 сантиметров и длиной 3-4 метра. Так за период с января по март 2024 года Департамент осуществил закупку древесины у частных предприятий, подконтрольных неустановленной группе лиц и причастных к совершению вышеуказанных уголовных правонарушений на общую сумму около 170 миллионов гривен», — говорится в материалах дела.

Для установления обстоятельств в этом производстве суд постановил: истребовать документы за период с 1 октября 2023 года по 1 мая 2024 года, среди которых договоры на приобретение лесоматериалов, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, бухгалтерские и платежные документы.

Как отмечают в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», им не удалось найти в договорах с Департаментом ХОВА подрядчика, который бы продавал «кругляк» по 4100 гривен за кубометр.

«Это связано с тем, что в закрытых для просмотра документах указан разный тип древесины с разными ценами. В отчете на «Prozorro» можно посчитать только среднюю цену за кубический метр», — пояснили активисты.

Ранее антикоррупционеры исследовали, что средняя цена частников за кубометр сырья по договорам (с логистикой) такова:

— ООО «Деревообрабатывающее предприятие Восход» (заключено договоров на поставку 3544,5 кубометров на общую сумму в 28,5 млн грн) — 8028 грн.

— ООО «АТТ-БУД» (заключено договоров на поставку 20365,1 кубометров на общую сумму 100,4 млн грн) — 4929 грн.

— ООО «Сатисбуд» (заключено договоров на поставку 19273,5 кубометров на общую сумму 98 млн грн) — 5084 грн.

— ООО «Герц индустрия» (заключено договоров на поставку 24123,2 кубометров на общую сумму 116,1 млн грн) — 4813,3 грн.

— ФЛП Чаус И.О. (заключено договоров на поставку 4313,4 кубометров на общую сумму 18,9 млн грн) — 4381,4 грн.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц индустрия», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообрабатывающее предприятие Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

По данным ХАЦ, средняя цена на необработанную древесину (сосну) у лесхозов Харьковщины в этом году была 1500-1600 гривен за кубометр без учета логистики (погрузка, доставка, разгрузка), тогда как замначальника ХОВА Михаил Харнам сообщил, что древесину для оборонительных сооружений у частных фирм покупали в среднем по 5500 гривен за кубометр с расходами на логистику. Он назвал эту цену «рыночной».