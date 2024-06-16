Что сейчас происходит под Липцами на севере Харьковщины, рассказали в НГУ
На Липцевском направлении на севере Харьковщины инициатива остается в руках украинских защитников, рассказал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин.
«Мы сейчас улучшаем там тактическое положение совместно с бригадой «Хартия». Врага немного отбросили от Липцев и пытаемся там стабилизировать. Но враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы. Однако сейчас на том направлении инициатива в наших руках. Не так, как в Волчанске, где противник сейчас борется и проводит также штурмовые действия. На нашем направлении ситуация стабильная, контролируемая, но тяжелая, потому что противник постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны вглубь логистических путей и по Харькову», — сказал Литвин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: липцы, рубеж, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 12:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Липцевском направлении на севере Харьковщины инициатива остается в руках украинских защитников, рассказал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин".