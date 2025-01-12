Россияне атакуют газом защитников на Купянском направлении — офицер (видео)

На Купянском направлении российские военные время от времени пытаются выкуривать украинских защитников из блиндажей с помощью слезоточивого газа, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.

«Как только он это делает, сразу блиндажи начинает накрывать все, что только можно. Артиллерия, FPV, сбросы уже готовы, висят постоянно», — сказал Черняк и заверил, что защитники обеспечены противогазами.

«Атаки газом вообще не являются новыми на вооружении РФ. Они используют ее очень давно. Не так часто, однако используют. В наших рядах очень много ветеранов, которые не один, не два и даже не пять лет находятся в зоне боевых действий, поэтому к таким вызовам мы готовы. Использование такой тактики сейчас свидетельствует о том, что противник учится чему-то новому, но и не забывает о старом», — констатировал защитник.

По его словами, также время от времени российские военные применяют тактику массированных ударов по отдельным точкам обороны.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Если противник считает, что некоторая точка является наименее защищенной в инженерном плане, он просто накрывает ее всем возможным вооружением: артиллерией, РСЗО, дронами, разбирая просто позиции. По его мнению, если даже оголить 10 метров фронта, где находятся эти укрепления, это создаст для них такое окошко, чтобы прорвать нашу оборону и продвинуться дальше. В зоне ответственности бригады «Рубеж» таких прорывов не было допущено», — заверил Черняк.

Он уточнил, что бронетехнику в зоне ответственности бригады «Рубеж» враг не использует и в то же время не жалеет пехоту.

«Противник тактику в принципе не изменил. Применяет свою пехоту на максимум для того, чтобы продавливать наши позиции. Тактика может меняться время от времени. То есть это могут быть малые группы, может быть тактика накопления, когда противник в определенной точке собирается небольшим количеством военнослужащих, формирует штурмовую группу и под прикрытием своих БпЛА-средств продвигается к нашим позициям. Может быть тактикой наката, когда уже усиленная группа РФ с пулеметчиками пробует делать такие же действия. То есть противник сейчас пытается абсолютно всеми возможными способами адаптироваться к нашей тактике и в соответствии с этим уже выстраивать свою», — пояснил Черняк.