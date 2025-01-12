Росіяни атакують газом захисників на Куп’янському напрямку – офіцер (відео)

На Куп’янському напрямку російські військові час від часу намагаються викурювати українських захисників із бліндажів за допомогою сльозогінного газу, розповів в етері нацмарафону офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк.

“Як тільки він це робить, відразу бліндажі починає накривати все, що тільки можна. Артилерія, FPV, скиди уже готові, висять постійно”, – сказав Черняк і запевнив, що захисники забезпечені протигазами.

“Атаки газом взагалі не є новими на озброєнні РФ. Вони використовують її дуже давно. Не так часто, проте використовують. У наших рядах надзвичайно багато ветеранів, які не один, не два і навіть не п’ять років знаходяться в зоні бойових дій, тому до таких викликів ми готові. Використання такої тактики зараз свідчить про те, що противник навчається чомусь новому, але й не забуває про старе”, – констатував захисник.

За його словами, також іноді російські військові застосовують тактику масованих ударів по окремих точках оборони.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Якщо противник вважає, що деяка точка є найменш захищеною в інженерному плані, він просто накриває її всім можливим озброєнням: артилерією, РСЗВ, дронами, розбираючи просто позиції. На його думку, якщо навіть оголити 10 метрів фронту, де знаходяться ці укріплення, це створить для них таке віконечко, щоб прорвати нашу оборону і просунутися далі. Але принаймні в зоні відповідальності бригади “Рубіж” таких проривів не було допущено”, – запевнив Черняк.

Він уточнив, що бронетехніку в зоні відповідальності бригади «Рубіж» ворог не використовує і водночас не жаліє піхоту.

“Противник тактику у принципі не змінив. Застосовує свою піхоту на максимум для того, щоб продавлювати наші позиції. Тактика може змінюватися час від часу. Тобто це можуть бути малі групи, може бути тактика накопичення, коли противник в певній точці збирається невеликою кількістю військовослужбовців, формує штурмову групу і під прикриттям своїх БпЛА просувається до наших позицій. Може бути тактикою накату, коли вже посилена група РФ з кулеметниками пробує робити такі самі дії. Тобто противник зараз намагається абсолютно всіма можливими способами адаптуватися до нашої тактики й відповідно до цього вже вибудовувати свою”, – пояснив Черняк.