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Одна атака РФ на півночі Харківщини: чи затишшя це, відповіли в ОТУ «Харків»

Фронт 11:32   12.01.2025
Олена Нагорна
Одна атака РФ на півночі Харківщини: чи затишшя це, відповіли в ОТУ «Харків» Фото: ОТУ “Харків”

Минулої доби росіяни один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів у напрямку Козачої Лопані, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

“Дійсно, ми спостерігаємо зменшення кількості ворожих атак на Харківському напрямку, – констатував Романов. – Зазвичай вони атакують біля Вовчанська та у Вовчанську. Зараз така спроба була біля Козачої Лопані. Я гадаю, це пов’язано з тим, що вони більш зосереджені на інших ділянках фронту і не мають можливості діяти на Харківщині… На мою думку, вони більше зосереджені на правому фланзі. Ми спостерігаємо постійний рух військ, але вони не знімають свої позиції на Харківщині. Тобто додаткові сили вони, можливо, і перекидають. Дійсно, вони також поповнюють і запаси, і поточні втрати на Харківщині. Якихось дуже активних дій ми не спостерігаємо”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Минулої доби окупанти завдали 45 ударів дронами-камікадзе і здійснили 266 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога склали 55 солдатів, із них 12 ліквідованими та 43 пораненими. Також супротивник втратив знищеними та пошкодженими 53 одиниці озброєння та військової техніки, у тому числі шість автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 42 БпЛА. Крім цього, знищені 43 укриття особового складу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 11:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів у напрямку Козачої Лопані, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.".