Майже два десятки атак провели війська РФ за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку військові РФ минулої доби атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку окупанти без успіху штурмували позиції українських підрозділів у напрямку Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали атаки супротивника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
«Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат», — запевнили в Генштабі.
Втрати росіян за минулу добу наступні:
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 08:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку військові РФ минулої доби атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".