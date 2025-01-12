Майже два десятки атак провели війська РФ за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку військові РФ минулої доби атакували 18 разів і один раз – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку окупанти без успіху штурмували позиції українських підрозділів у напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали атаки супротивника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

«Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат», — запевнили в Генштабі.

Втрати росіян за минулу добу наступні: