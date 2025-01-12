Вовчанськ, Дворічна, Лозова: в ISW оцінили обстановку на фронтах Харківщини

Російські війська 11 січня продовжували наступальні операції на півночі Харківщини, в районах Куп’янська та Борової, але не досягли якихось підтверджених успіхів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як інформують аналітики, на півночі Харківщини військові РФ вели наступальні операції в районі Вовчанська та Стариці.

“Російське джерело стверджує, що українські війська безуспішно контратакували у Стариці та Вовчанську. Військовослужбовець української бригади, що діє на Харківському напрямку, 11 січня заявив, що російські сили трохи відступили у Вовчанську і що українські сили займають оборонні позиції на північ від річки Вовча. Військовослужбовець заявив, що російські сили постійно атакують невеликими групами по дві-три людини за підтримки артилерії та безпілотників із функцією огляду від першої особи (FPV)”, — пише ISW.

Просування російських військ у районі селища Дворічна на Куп’янському напрямку, про яке заявив колишній представник народної міліції так званої “ЛНР”, аналітики Інституту вивчення війни не підтверджують. Військові РФ атакували в районах Голубівки, Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки та Степової Новоселівки.

Також один із російських мілблогерів стверджував, що війська РФ просунулися до кілометра на захід від Макіївки на Борівському напрямку, але ISW це також не підтверджує. Російські військові атакували в районах Лозової, Загризового, Піщаного, Зеленого Гаю, Першотравневого і Новоєгорівки.