Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины

Российские войска 11 января продолжали наступательные операции на севере Харьковщины, в районах Купянска и Боровой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Как информируют аналитики, на севере Харьковщины военные РФ вели наступательные операции в районе Волчанска и Старицы.

“Российский источник утверждает, что украинские войска безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске. Военнослужащий украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 11 января заявил, что российские силы незначительно отступили в Волчанске и что украинские силы занимают оборонительные позиции к северу от реки Волчья. Военнослужащий заявил, что российские силы постоянно атакуют небольшими группами по два-три человека при поддержке артиллерии и беспилотников с функцией обзора от первого лица (FPV)”, — пишет ISW.

Продвижение российских войск в районе поселка Двуречная на Купянском направлении, о котором заявил бывший представитель народной милиции так называемой “ЛНР”, аналитики Института изучения войны не подтверждают. Военные РФ атаковали в районах Голубовки, Синьковки, Петропавловки, Кучеровки и Степовой Новоселовки.

Также один из российских милблогеров утверждал, что войска РФ продвинулись до километра к западу от Макеевки на Боровском направлении, но ISW не обнаружил тому подтверждения. Российские военные атаковали в районах Лозовой, Загрызово, Песчаного, Зеленого Гая, Першотравневого и Новоегоровки.