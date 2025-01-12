Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины
Российские войска 11 января продолжали наступательные операции на севере Харьковщины, в районах Купянска и Боровой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
Как информируют аналитики, на севере Харьковщины военные РФ вели наступательные операции в районе Волчанска и Старицы.
“Российский источник утверждает, что украинские войска безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске. Военнослужащий украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 11 января заявил, что российские силы незначительно отступили в Волчанске и что украинские силы занимают оборонительные позиции к северу от реки Волчья. Военнослужащий заявил, что российские силы постоянно атакуют небольшими группами по два-три человека при поддержке артиллерии и беспилотников с функцией обзора от первого лица (FPV)”, — пишет ISW.
Продвижение российских войск в районе поселка Двуречная на Купянском направлении, о котором заявил бывший представитель народной милиции так называемой “ЛНР”, аналитики Института изучения войны не подтверждают. Военные РФ атаковали в районах Голубовки, Синьковки, Петропавловки, Кучеровки и Степовой Новоселовки.
Также один из российских милблогеров утверждал, что войска РФ продвинулись до километра к западу от Макеевки на Боровском направлении, но ISW не обнаружил тому подтверждения. Российские военные атаковали в районах Лозовой, Загрызово, Песчаного, Зеленого Гая, Першотравневого и Новоегоровки.
Читайте также: Большая угроза для Волчанска: подробно в обзоре фронта от МГ «Объектив»
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, Боровая, купянск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Волчанск, Двуречная, Лозовая: в ISW оценили обстановку на фронтах Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 января 2025 в 07:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 11 января продолжали наступательные операции на севере Харьковщины, в районах Купянска и Боровой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов, пишет ISW".